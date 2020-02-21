2020-2026全球及中国商业级家具行业发展现状调研及投资前景分析报告
报告摘要
2019年全球商业级家具市场总值达到了xx亿元，预计2026年可以增长到xx亿元，年复合增长率(CAGR)为xx%。
本报告研究全球与中国商业级家具的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析商业级家具的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。
主要生产商包括：
Quama Furniture Group
Martela
Herman Miller
Knoll
Kimball International
KI
Kinnarps Holding
Haworth
HNI Corporation
Okamura Corporation
Kokuyo
Henglin Chair Industry
Flokk
Fursys
ITOKI
Aurora
USM Modular Furniture
Steelcase
Global Furniture Group
Teknion
Nowy Styl
Ahrend
SUNON
Uchida Yoko
Changjiang Furniture Company
Sedus Stoll
EFG
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
座椅
桌子
壁橱
其他
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
办公室
接待
教育
医疗保健
其他
重点关注如下几个地区:
北美
欧洲
中国
日本
东南亚
印度
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